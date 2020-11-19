بتوجيهات الرئيس.. وزير الزراعة يتفقد مزرعة متضررة من الصرف بسيوة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، إحدى مزارع سيوة المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي، رافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والتقى الوزير على هامش زيارته للمحافظة، اليوم، بأهالى الواحة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "القصير" أهمية الحاجة إلى إعادة تأهيل المزارع بالتنسيق مع وزارة الري، ودراسة حفر آبار عميقة لضخ مياه بدرجة ملوحه أقل، والإغلاق التدريجى للآبار الحالية وتقديم الدعم الفني للمزارعين، مع إجراء بحوث تطبيقية للتربة وأفضل الأنواع الزراعية المناسبة لها وإستغلال المساحات الفارغة داخل المزارع، ووجه إلى إنشاء حقول للإرشاد الزراعى بما يتناسب مع طبيعة البيئة بسيوة.

وافتتح وزير الزراعة ومحافظ مطروح، المبنى الإداري لمحطة بحوث الصحراء بسيوة، وأشاد الوزير بالمركز ودوره الهام في تدريب المزارعين وطلاب كلية الزراعة والطب البيطري.

واستمعا لنبذة عن أعمال مركز البحوث بسيوة الذي أنشئ عام 2000 لتقديم الخدمات البحثية والإرشادية فى المجالات الزراعية والبيطرية وشرح للمزارع التي يقوم المركز على تنميتها ومنها مزرعة "خميسة" كنموذج للإستصلاح بالري الحديث وبرنامج العمل بها.

وتفقدا نموذج لمزرعة إرشادية مع تطوير البنية التحتية كنموذج للمزارع، ووجّه وزير الزراعة إلى أهمية التطبيق العملي على أرض الواقع، لتطوير الزراعة بسيوة، كما تفقدا مزراع إرشادية للدواجن وتربية السلالات المختلفة من الأغنام ومصنع عصر وتعبئة الزيتون بمركز بحوث الصحراء، مؤكدا أهمية مساعدة المزارعين على زيادة إنتاجهم من الزيتون وتوعيتهم بطرق إعداده للعصر وتقديم الدعم لهم مع تخفيض رسوم عصر الزيتون.

كما إفتتحا وحدة بحوث الأسمدة العضوية الكمبوست، ووجه الوزير لضرورة استغلال المخلفات الزراعية فى الكمبوست بما يحقق زيادة الإنتاجية مع تيسير نقل المخلفات، والإسراع فى إنشاء المعمل المركزى للنخيل وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين، ودعا وزير الزراعة لتبنى مشروعات جديدة ذات عائد إقتصادى كمشروع تربية دودة القز