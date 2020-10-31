 وزير الزراعة بالغربية: دعم مشروعات "الصوب" بقروض ميسرة بفائدة 5%

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، أن مشروع الصوب واحد من أكثر المشاريع التي تتبناها الوزارة، من خلال تيسير قروض بفائدة 5% فقط، لتشجيع المزارعين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والعلمي والتراخيص وكل الدعم للمستفيدين بهذه المشروعات.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة مشروع الصوب الزراعية بقرية "العتابية"، التابعة لمركز قطور، في محافظة الغربية، على هامش زيارته للمحافظة اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه مشروع الصوب الزراعية، بقرية "العتابية"، الذي ينفذه المهندس أحمد النجوى، أحد شباب المهندسين، على مساحة أربعة أفدنة بإجمالي 40 صوبة بمساحات مختلفة، تعطي إنتاجية ما يقرب من 15 فدان.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية بضرورة تعميم تجربة زراعات الصوب، والاستفادة من المدارس الزراعية، وعمل ورش عمل وحملات توعوية لرفع وعي المزارعين بأهمية استخدام هذه الصوب، التي توفر في استخدام المياه، وتعطي إنتاجية مضاعفة، ويتم فيها زراعة المحاصيل في غير أوقاتها.

وتضمنت الزيارة افتتاح الوحدة البيطرية بكفر الزيات، والمقامة على مساحة 100 متر مربع، بإجمالي تكلفة 900 ألف جنيه، وتقدم كافة الخدمات البيطرية لعدد 37 قرية بدائرة مركز كفر الزيات، حيث استمع الحضور إلى شرح من الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، لمراحل إنشاء الوحدة، والخدمات التي تقدمها، وكذلك في باقي الوحدات البيطرية المنتشرة على مستوى قرى المحافظة.

وأكد الوزير على الاهتمام بتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى المزارع الصغير، ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعي بين المزارعين، بالإضافة إلى التركيز على مشروع البتلو.

كما تضمنت افتتاح مركز الإرشاد الزراعي بقرية "صناديد"، بمركز طنطا، حيث استمع الحضور إلى شرح تفصيلي من المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، عن الخدمات التي يقدمها المركز، والمقام على مساحة 600 متر، بإجمالي تكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، ويخدم 5 قرى، وهي "دفرة، ونفيا، وصناديد، وكفر الشيخ سليم، ومنشأة جنزور".

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي إلى أن المحافظة قامت بتنفيذ عدد من القوافل الزراعية، لرفع الوعي لدى المزارعين وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، بينما أكد وزير الزراعة أن الدولة تولي اهتماماً بعدم إقامة أي تعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك استخدام أحدث الأساليب في الري، وإقامة مراكز لتجميع الألبان.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع محطة البيض بقرية "كفر الشيخ سليم"، حيث أوضح "رحمي" أن المشروع مكون من 8 عنابر، بواقع 3 لتربية الأمهات، و6 للفراخ البياضة، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط رأسية.

وأضاف الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، أن المشروع مسند إلى شركة الإنتاج الحربي، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة للعمل بشكل آلي، بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة أن هذا المشروع يعتبر إضافة قوية لمحافظة الغربية، لأنه يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مشيراً إلى نجاح وزارة الزراعة في اعتماد مجموعة من المزارع الخالية من إنفلونزا الطيور، وسيتم التصدير منها، والتي ستوفر فرص عمل للشباب.

وفي مركز قطور، تفقد الوزير والمحافظ مركزي تجميع الألبان بقرية "الملق"، وأوضح "القصير" أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، مشيداً بالإجراءات المتبعة داخل هذه المراكز، ومطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء، مما يمكنها من الحصول على الشهادات الدولية من أجل التصدير للخارج.

ومن جانبه، أشار المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف وصول كل أماكن التجميع لهذا المستوى، وإنتاج ألبان صحية وآمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مضيفاً أن قطور ستصبح واحدة من أكبر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

واختتمت الجولة بزيارة مصنع "حسين فخري" لإنتاج "عجينة الياسمين" والزيوت العطرية، الناتجة من 60 فدان، وأوضحت "شريفة رشاد"، مديرة المصنع، أنه يتم استخلاص من 2 إلى 3 كيلو جرامات مركزة، من كل 1000 كيلو "ياسمين"، ويتم تطوير الصناعة بشكل سنوي، لتتناسب مع متطلبات التصدير.