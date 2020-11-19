وفاة طبيبة في جامعة طنطا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له منذ قليل، وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

وتقدم الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التعازى فى وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، زوجة الدكتور وائل علاء، مدرس الجراحة العامة بطب طنطا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.

وفي وقت سابق، توفى، الدكتور أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، بكلية الطب جامعة طنطا، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى الطب النفسي، أحد مستشفيات جامعة طنطا.

ويعد الدكتور "الحلوجي" من أشهر أطباء النساء والتوليد في طنطا، وانتشرت دعوات الشفاء من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي، منذ إصابته بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، حيث جرى عزله داخل مستشفى الطب النفسي، إلا أن حالته تدهورت سريعاً، ما استدعى وضعه على جهاز للتنفس الصناعي، داخل وحدة العناية المركزة، إلى أن وافته المنية صباح اليوم، وجرى تغسيل وتكفين الجثمان، طبقاً للإجراءات الاحترازية، بمعرفة الطب الوقائي.