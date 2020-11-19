السودان: إرجاء عودة الدراسة أسبوعين لضمان تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، إرجاء فتح المدارس لمدة أسبوعين.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا.

وكان مقررا استئناف الدراسة في السودان في 22 نوفمبر الجاري، بعدما تم تأجيل فتح المدارس في شهر سبتمبر الماضي، بسبب الفيضانات والسيول التي ضربت السودان.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 15 ألفا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصا تعافوا.