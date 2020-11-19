تعقيم شوارع مصيف بلطيم لمواجهة الموجة الثانية من كورونا  

ترأس العميد محمد هاني، رئيس مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر اشليخ، حملة لرش شوارع المدينة وتعقيمها، اليوم، في إطار اتخاذ كافه الإجراءات والتدابير الوقائيه كإجراءت احترازيه للحد من انتقال فيروس كورونا، حيث تابع أعمال التطهير والتعقيم بالطرق والشوارع الرئيسية والأماكن العامه والحيوية.

وشدد على مواصلة حملات الرش والتعقيم لشوارع المدينة والميادين الرئيسية بعد رش وتعقيم المبانى والمؤسسات الحكومية، والوقوف على آليات التعامل الآمن للعاملين بإرتداء مهمات الوقاية حفاظا على سلامتهم ويتم متابعة تلافى أية ملاحظات تم رصدها للحد من اى تداعيات لفيروس كورونا.

وفي نفس السياق، ترأس رئيس المدينة حملة لرفع الاعلانات والإشغالات من حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية بالمصيف وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وشدد على رفع كافة الإعلانات المخالفه من أعمدة الإناره حفاظاً على أرواح المواطنين وإستعاده الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.

وأكد رئيس المدينة عدم التهاون في مواجهة أية مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وأن الحملات متوالية بنطاق المدينة لفرض الانضباط، مشيراً إلى استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة يومياً من الشوارع والطرق الرئيسية وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمدينة كمدينة سياحية والاستعداد لصيف "٢٠٢١".

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، اتخذت عدة إجراءات احترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، أهمها التوجيه باستمرار رش وتعقييم الشوارع بالمدن والقرى، وتوفير المطهرات وعدم دخول المواطنين أماكن الخدمات دون ارتداء الواقي الطبي" الكمامة"، فضلاً عن تطهير المنشآت الحكومية والندارس عقب انتهاء يوم العمل واليوم الدراسي.