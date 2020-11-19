من الخفيفة للحادة.. كل ما تريد معرفته عن أعراض فيروس كورونا

حذر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء من ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الاجتماع الأسبوعي له، كما نبهت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالزيادة التي حدثت أمس.

وتزامنا مع ذلك، يستعرض "الوطن" في هذا التقرير أعراض الفيروس، حيث تتنوع اعراض الفيروس بين البسيطة والمتوسطة والشديدة وأيضا تختلف من مصاب لآخر وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أولا: الأعراض الخفيفة للفيروس: وفي هذه المرحلة لا يحتاج المصاب الذهاب للمستشفى.

تبدأ عادة بالحمى، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بضعة أيام حتى تصاب بالحمى بعد إصابة الجهاز التنفسي.

- الأوجاع والآلام في الجسم.

- سعال جاف.

ثانيا: أعراض كورونا المتوسطة:

- السعال.

- الحمى.

- ارتعاش.

- الشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة علي الحركة.

- يعاني بعض المرضى أيضًا من ضيق في التنفس.

- وهناك البعض يصيبه فقدان في حاستي الشم والتذوق.

ثالثا: الأعراض الشديدة والحادة:

تحتاج هذه المرحلة في حال الوصول إليها الذهاب الي المستشفى، حيث يحدث ضيق في التنفس بشكل كبير، ويحتاج المرضى إلى الأكسجين، مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الـ 9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.

وأكد الدكتور احمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيام له اليوم،عن إمكانية الاصابة مرة ثانية بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى إنه تم تسجيل حالات عدوى ثانية في اقليم شرق المتوسط.

وأضاف أن المناعة التى تتشكل من الإصابة الأولى ليست دائمة ولكنها مؤقتة وقد تتفاوت الإصابة من بسيطة إلى شديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 329 حالة أمس جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.