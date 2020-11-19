عاجل.. وفاة مرشح لـ"النواب" بالمنوفية.. ومصدر بـ"الصحة": وصل المستشفى متوفيا

توفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع قويسنا، داخل مستشفي بركة السبع العام، منذ قليل، وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة أن المرشح وصل المستشفي متوفيا دون معرفة سبب وفاته.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة المرشح منير مندور، داخل مستشفي بركة السبع العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الجدير بالذكر أن اللجنة العامة بدائرة بركة السبع وقويسنا الإنتخابية، في محافظة المنوفية، أعلنت خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة للمناقسة علي مقعدين، وهم عصمت زايد، ومحمد حمدي، ومنير مندور، وعبد الحكيم التعلب .

وشهدت دائرة بركة السبع وقويسنا، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة النقل والمواصلات والمرشح عن حزب مستقبل وطن من السباق الإنتخابي .