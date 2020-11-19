رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. وفاة مرشح لـ"النواب" بالمنوفية.. ومصدر بـ"الصحة": وصل المستشفى متوفيا

كتب:

إبراهيم الديهي
06:36 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
منير مندور مرشح مجلس النواب

منير مندور مرشح مجلس النواب

توفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع قويسنا، داخل مستشفي بركة السبع العام، منذ قليل، وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة أن المرشح وصل المستشفي متوفيا دون معرفة سبب وفاته.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوفاة المرشح منير مندور، داخل مستشفي بركة السبع العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  .

الجدير بالذكر  أن اللجنة العامة بدائرة بركة السبع وقويسنا الإنتخابية، في محافظة المنوفية، أعلنت خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة للمناقسة علي مقعدين، وهم عصمت زايد، ومحمد حمدي، ومنير مندور، وعبد الحكيم التعلب .

وشهدت دائرة بركة السبع وقويسنا، مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب الحالي ورئيس لجنة النقل والمواصلات والمرشح عن حزب مستقبل وطن من السباق الإنتخابي  .

اقرأ المزيد:

محافظ المنوفية: تلقينا 185 ألف طلب تصالح بحصيلة 647 مليون جنيه 

إصابة رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة المنوفية بكورونا

محافظ المنوفية يأمر بإحالة مسؤولي التعاون الزراعي للنيابة الإدارية

حرب الدعاية لجولة الإعادة تشتعل في دوائر المنوفية

محافظ المنوفية: اقتراح لنقل العاصمة للسادات بدلاً من شبين الكوم

علي جمعة ونائب محافظ المنوفية يفتتحان التوسعات بالمدرسة الأسقفية

صحة المنوفية تؤكد شفاء 37 مصاباً بكورونا خلال 48 ساعة

"لم ينجح أحد".. الإعادة تسيطر على انتخابات النواب في المنوفية

المنوفية تدعم مدنها بـ30 ألف جنيه لمواجهة الأمطار

محافظ المنوفية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء لتكريم أسر الشهداء