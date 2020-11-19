فيديو.. إيساف يطرح أغنيته الجديدة بعنوان كارثة

طرح الفنان إيساف منذ قليل فيديو كليب أغنيته الجديدة "كارثة" عبر "يوتيوب"، وجاءت الأغنية تنتمي لنوعية الأغاني الدرامية، والأغنية من كلمات محمد سعد، ألحان محمد مجدي، توزيع أحمد عبد السلام.

وفي شهر يوليو المضي، طرح الفنان إيساف أحدث فيديو كليب له بعنوان "كل سنة وانت طيب"، والذي يعرض الآن على مزيكا يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وجاءت الأغنية من كلمات طاطا النوبي، ألحان وتوزيع محمد حريقة، إخراج محمد أنيس، ويعرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية.

وتقول كلمات الأغنية: "كل سنة وانت طيب.. ياللي فاكره قلبي طيب.. كل سنة وانت طيب.. جمالك حبيبتي بشوفه بدوخ.. وبتعب حبيبتي لأنك صاروخ.. ورغم إنّي دايما بقابل بنات.. بس انتِ عملتي في قلبي شروخ".

وفي شهر أغسطس الماضي كانت قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

وكان نفى الفنان إيساف تعليقه على الحكم الصادر ضده بالاعتداء على ضابط وأستاذ جامعي، بعد أن قامت بعض المواقع الإخبارية بنشر تصريحات له استمدوها من صفحته الشخصية.