تقرير.. البرلمان الألماني يدرس حظر "الذئاب الرمادية" التركية المتطرفة

ضربة جديدة للإرهاب التركي، المتمثل في حركة الذئاب الرماية، تأتي هذه المرة من ألمانيا، التي يدرس برلمانها حظر الحركة اليمينية المتطرفة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناه "مداد نيوز" السعوديه، على موقع" يوتيوب".

البرلمان الألماني صادق على طلب مشترك مقدم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر يطالب الحكومة بالنظر في حظر هذه المنظمة.

مقدمو الطلب قالوا إن المنظمة عنصرية ومعادية للسامية، كما أنها تعادي الديمقراطية، وتهدد الأمن الداخلي في ألمانيا.

وحسب تقرير لـ"الاستخبارات الداخلية" فإن "الذئاب الرمادية" تنشر أفكارا قومية يمينية متطرفة، التقرير لفت إلى أن المنظمة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا، الذي يشكل تحالفا حكوميا مع حزب أردوغان "العدالة والتنمية".

وبهذه الخطوة، تسير ألمانيا على خطى فرنسا، التي حظرت قبل أسبوعين حركة "الذئاب الرمادية"، الحكومة الفرنسية قالت إن الحركة تثير التمييز والكراهية وضالعة في أعمال عنف.

الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني رحب بالتصرف الفرنسي مع المنظمة، ويأمل أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص تصعد التوتر مع التكتل، موضحًا أن أنقرة ملزمة بأن تدرك أن سلوكها يوسع الهوة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكمل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر التصرفات التي اتخذتها أنقرة في الفترة الأخيرة، والتصريحات التي تتعلق بدولة قبرص، تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.