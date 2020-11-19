رئيس الأركان يحضر المرحلة الرئيسية للتدريب "نسور النيل" في السودان

حضر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، المرحلة الرئيسية للتدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل 1"، والذي يجري تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان، بمشاركة وحدات من القوات الجوية، وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الرئيسية لشرح تفصيلي تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة في التدريب للوقوف على مدى جاهزية الطيارين والضباط والأطقم الفنية والقوات الخاصة لتنفيذ أي مهام قد توكل إليهم.

وتضمنت المراحل تجهيز وإقلاع الطائرات متعددة المهام، والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية في مناطق التدريب الجوي، حيث شمل التدريب مهام الاستطلاع والاعتراض والمعاونة الجوية، والأرضية، والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، وأعمال الدعم الإدارية، ومهام للقوات الخاصة للبلدين، ومهام البحث والإنقاذ القتالي.

وعكست فعاليات التدريب الكفاءة القتالية العالية، والتنسيق التام بين الجانبين، واحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بقدرة عالية وكفاءة متناهية.

وكرم رئيس أركان البلدين العناصر المتميزة خلال التدريب.

وألقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نقل فيها تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان الشقيق.

وأثنى على ما شاهده من استعداد قتالي عالي للعناصر المشاركة في التدريب، والتي تؤهلهم للقيام بأية مهام قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأضاف أن التدريب يمكن تقييمه كعمل تدريبي متطور وراق ومحترف ومتكامل، من حيث عناصر التنسيق والتخطيط والإدارة والقيادة والسيطرة.

وأوضح أن التدريب يوم عزيز على نفوسنا جميعنا لما يحمله من معاني ودلالات تؤكد وحدة الهدف والمصير، والرؤية والإرادة للعمل المشترك، حيث نعاين ونحصد اليوم باكورة ثمار التنسيق والتعاون في إطلاق مرحلة جديدة ونوعية من تاريخ العمل العسكري المشترك.

وتابع: "ولا شك أن التطور الكبير والسريع في طبيعة التهديدات والتحديات الموجهة للأمن القومي المصري والسوداني، يفرض مزيد من المسئوليات على القوات المسلحة المصرية والسودانية، ويضاعف من ضرورات وحتمية، وليس التعاون فقط، ولكن التنسيق الاستراتيجي".

وأشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالزيارة، التي تعد استمراراً للعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب، قائد القوات الجوية المصرية، وقائد قوات الصاعقة المصرية، وقائد القوات الجوية السودانية، وعدد من قادة القوات المسلحة في البلدين، وكبار رجال السودانيين، والملحقين العسكريين المعتمدين في السودان.