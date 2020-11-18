استمرار فعاليات التدريب الجوي المصري السوداني المشترك "نسور النيل -1"

استمرت فعاليات التدريب الجوي المشترك "نسور النيل – 1" بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية والسودانية؛ والذي ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة مروي الجوية بجمهورية السودان الشقيقة.

وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، فضلا على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

من جانبه تفقد الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية القوات المشاركة في التدريب واستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وتابع سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح في الأداء بين القوات المشاركة من الجانبين، مؤكدا على الاستفادة الكبيرة خلال التدريب وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القوات الجوية المصرية والسودانية في المستقبل لحماية المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف من خلال إتباع أنسب الأساليب التكتيكية لتحقيق المهام تحت مختلف الظروف، بما ينعكس على جاهزية القوات الجوية لكلا البلدين ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.