باباجان: صمت أردوغان عن تهديدات المافيا التركية للمعارضة غير مقبول

رد رئيس حزب ديفا، علي باباجان، على التهديدات التي وجهها زعيم المافيا التركية، علاء الدين تشاكجي، والموالي للنظام الحاكم، إلى زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.

وفال باباجان في رده على تلك التهديدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتصلت بالسيد كمال كليتشدار أوغلو. صرحت بأننا ندين بلا قيد أو شرط تهديدات الهياكل غير القانونية ودعم شريكها الحاكم. صمت الرئيس الذي أدلى ببيان بشأن كل قضية، غير مقبول. سندافع دائما عن السياسة الشرعية"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

كان زعيم المافيا التركية، قد شارك أمس الأربعاء، رسائل تحتوي على إهانات وتهديدات ضد كليتشدار أوغلو، بعدما أشار كليتشدار أوغلو إلى المافيا، خلال حديثه في اجتماع الكتلة الحزبية بالبرلمان التركي، وقال لحكومة بلاده: "هل تتوقفون عن إطلاق سراح قادة المافيا وتجار المخدرات؟!".

أكد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدا أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل انتقاداته ومعارضته لمواجهة المجرمين.

والتقى كيليتشدار أوغلو بممثلي المنظمات الخيرية لتناول الإفطار في مقاطعة سافران بولو في مدينة كارابوك، وعلق خلال اجتماع مع الصحفيين بعد مغادرته مقر البلدية في كارابوك، بشأن التهديدات التي تلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل زعيم مافيا "الذئاب الرمادية" علاء الدين تشاكيجي، بأن حزب الشعب الجمهوري سيواصل انتقاداته ومعارضته لمواجهة المجرمين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وعلق على تصريح نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، بولنت توران، بأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقًا ضد علاء الدين تشاكيجي، وقال: "ما يحزنني أن زعيم حزب الحركة القومية حليف لمجرم يدير مافيا، فالدولة بدلًا من أن تهتم بأصحاب المتاجر وما يعانونه من مشكلات، اهتمت بعضو بالمافيا، هناك أزمة ديمقراطية وقانون، ونحن مصممون على التغلب عليها".