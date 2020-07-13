علي باباجان: تركيا دخلت نفقا مظلما.. ومفتاح تجاوزه يكمن في "الحرية"

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، أن تركيا دخلت نفقًا مظلمًا وليس من المعروف ما إذا كان من الممكن أن تتجاوزه أم لا، وذلك في ظل إصرار الرئيس التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان على تأجيج القضايا القومية والدينية.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" التركية، عن باباجان قوله إن الوضع الاقتصادي في تركيا لم يكن جيدًا حتى قبل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرًا إلى تراجع القوة العاملة بنحو 3 ملايين شخص بعد أغسطس من عام 2018، وفقدان النساء لوظائفهم بشكل كبير، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وشدد باباجان على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، موضحًا أن انعدام الثقة في القضاء وغياب الديمقراطية وعدم تطبيق معايير حقوق الإنسان سيجعل الاستثمارات بعيدة عن تركيا.

وأضاف باباجان أن الحكومة التركية، تعمل على تأجيج القضايا غير الاقتصادية، موجهة دفتها نحو القضايا القومية والدينية، بدلًا من خلق الحلول الحقيقية للمشاكل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يحقق نتائج ملموسة.

وتابع باباجان: "الاستثمار مطلوب في مجالات الأعمال الجديدة، والثقة والاستقرار مطلوبان للاستثمار. لا يمكن حل مشكلة البطالة دون ثقة واستقرار. لا يوجد ضوء في نهاية النفق في الوقت الحالي، سواء كانت نهاية النفق مفتوحة أو مغلقة، فليس واضحًا ولا تستطيع الإدارة الحالية تقديم حلول".

وأشار باباجان إلى أن حالة من الاختناق تسيطر على أوساط الشباب، مؤكدًا أن الاستثمارات لن تتحقق في ظل غياب دولة القانون.

وفيما يتعلق باقتراحاته الاقتصادية، شدد باباجان على أهمية الحرية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر المواطن بأنه حر ليحقق الإنتاج التكنولوجي والمبتكر.