مدير عام "بيونتيك": بدء توزيع لقاح "فايزر" الشهر المقبل

أعلن مدير عام مختبر "بيونتك" الألماني الذي يعمل إلى جانب الأمريكي "فايزر" لإنتاج لقاح ضد "كوفيد-19"، اليوم الخميس، أنّه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال أوجور شاهين: "ثمة فرصة أن نكون لا نزال قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معاً"، موضحاً أنّ طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأمريكية للأدوية.

وأضاف: "من الممكن أن نتمكن من توزيع لقاحات في ديسمبر"، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وقالت شركة "فايزر"، إن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع"بيونتيك" الألمانية، قد أثبت فاعليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام "الطارئ".

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن تحليل الفعالية النهائية للقاح بلغ 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح. وسجل اللقاح فاعلية بنسبة 94% في الفئة العمرية التي تزيد أعمارها عن 65 عاما، ولم يتم الإبلاغ عن مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، إذ أشارت نسبة 2% من أصل 43 ألف شخص شاركوا في التجارب عن شعورهم بصداع.

وقالت شركة "فايزر" إنها على اتصال منتظم بالفعل مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كجزء من الجهود المستمرة لإبقاء جميع الأطراف المهتمة على "اطلاع دائم" بشأن اللقاح وتوزيعه.

وقالت المتحدثة باسم فايزر، شارون كاستيلو، إنه "لا مجال للسياسة في هذه العملية"، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".