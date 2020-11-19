الأمريكي لمكافحة الأمراض يحذر من السفر في عيد الشكر بسبب كورونا

طلب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، من الأمريكيين عدم السفر بمناسبة عيد الشكر في نهاية الأسبوع المقبل، في ظل تسارع تفشي وباء "كوفيد- 19" في البلاد.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن المسؤول عن الوباء في المركز هنري والك في اتصال مع الصحافيين، أن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوصي بعدم السفر خلال فترة عيد الشكر"، مضيفا: "هذا ليس واجبا ملزما، بل توصية شديدة".

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة عتبة الربع مليون، في وقت أعلنت فيه نيويورك أنها ستغلق المدارس للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

أعلنت مدينة نيويورك، إغلاق المدارس مجددا بداية من اليوم، بعدما أعيد فتحها بعد تردد نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بسبب وصول إيجابية فحوص الكشف عن كورونا لنسبة 3%.

وغرّد رئيس البلدية بيل دي بلاسيو: "بلغنا عتبة 3% للفحوص الإيجابية: للأسف، هذا يعني أنّ المدارس ستغلق بدءً من الخميس 19 نوفمبر، كإجراء وقائي"، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وكان هذا القرار مرتقبا برغم أنّه مثير للجدل، إذ إنّ الفحوص أظهرت أنّ نسبة الإيجابية في المدارس كانت أقل بكثير من المعدل المتوسط في المدينة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مساعد مدير فرع منظمة الصحة العالمية في البلدان الأمريكية يارباس باربروسا، إن مؤشر الحالات الجديدة يرتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من مليون مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الأسبوع الماضي فقط، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضاف أن منطقة الأمريكتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي، نحو 1.5 مليون إصابة و19 ألف وفاة جديدة جراء الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ11.37 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ249 ألف وفاة.