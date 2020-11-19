تقرير: قطاع الصناعة شهد اهتماما كبيرا خلال الـ6 سنوات الماضية

شهدت السنوات الست الماضية تطورات كبيرة في ملف الصناعة، واهتماما غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية، في مصر، وإنما يعتبر أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وبحسب التقارير الحكومية، فإن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

وقالت التقارير إن قطاع التجارة الخارجية تم الاهتمام به من القيادة السياسية، وشهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنا ملحوظا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم وقد بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية في 2015 حوالي 18.6 مليار دولار، وارتفعت في نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار جنيه.

فيما شهدت الواردات الصناعية من دول العالم تراجعا ملحوظا حيث بلغت في عام 2014 حوالى 77 مليار دولار مسجلة أدنى انخفاضا لها في عام 2017 بقيمة 59 مليار دولار كما جاءت مؤشرات الربع الأول من 2020 لتؤكد استمرار التراجع في معدلات الواردات المصرية، بنسبة 24%، مقارنه بنفس الفترة من عام 2019.

هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت بشكل رئيسي في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بـ54 مليار دولار في عام 2014 وجاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث يتراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.