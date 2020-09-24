نائب رئيس "المصرية اللبنانية": الصناعة الوطنية تعاملت بقوة ضد كورونا

أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الصناعة الوطنية تمكنت بقوة من التعامل مع جائحة فيروس كورونا، عبر القرارات التى صدرت من الحكومة المصرية والبنك المركزى.

وأضاف خلال لقاء الجمعية مع نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن أزمة كورونا أثبتت أن الصناعة أمن قومى لمصر، لذلك لا بد من تعزيز تنافسيتها محليا والتصدير، مقترحا منح مزايا ضريبية للقطاع الصناعى لتخفيف حدة ارتفاع تكلفة الإنتاج، بعد تخفيض الدعم على الكهرباء والطاقة وكذلك ارتفاع الأجور بصورة كبيرة.

وأكد على دور القطاع الخاص فى مصر ولبنان فى البناء والعمل على تحقيق تكامل حقيقي فى التجارة والاستثمار المشترك، الذى تفرضه حسابات المصالح المشتركة، وتفرضه أيضاً الظروف الإقليمية والدولية فى المنطقة العربية، التى تحتاج إلى وقفة جادة وإرادة صادقة فى حل أي معوقات تقف دون تكامل عربي عربي فى المقام الأول وتكامل وشراكة مصرية لبنانية على الدوام.

ولفت إلى أهمية تحفيز المنتج الوطني مثلما قامت به الدول الخارجية، وضرورة تشجيع الصناعة الصغيرة ودعم الشباب المبتكرين والمصنعين، مشيرا إلى ضرورة توفير التقنيات والمواد الأولية للإنتاج، فهناك مدخلات كثيرة نعتمد عليها من الخارج، لذلك لا بد من دعم الصناعات الصغيرة التي تخدم الصناعات الكبيرة، لاستكمال حلقات الإنتاج على السلعة الواحدة، لتسريع الإنتاج وتقليل التكاليف.

وأشار "حدرج" إلى حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر والمشروعات المشتركة، فى العديد من مجالات الصناعة والإنتاج والمؤسسات المالية والمصرفية قائلا إنها خير دليل على أن رؤوس الأموال اللبنانية تجد دائما كل الترحيب للفرص المتاحة فى مصر والمساهمة فى التنمية والنمو، وفي كل خطواتنا كانت وزارة التجارة والصناعة وما زالت داعمة ومساندة للجمعية.

وطالب كل الجهات الحكومية فى البلدين "مصر ولبنان" بالقيام بدورها فى التصدي لأي معوقات تؤثر على حركة انتقال ونفاذ المنتجات المصرية إلى لبنان والعكس وأيضا فى زيادة الاستثمار المشترك.