غدا.. الجامعات تبدأ امتحانات الميدتيرم وإجراءات حازمة لمواجهة كورونا

تبدأ عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، غدا السبت، امتحانات الميد تيرم، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الانتهاء من الاستعدادت المتعلقة الامتحانات، والتي على رأسها تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء الاختبارات.

الميد تيرم في جامعة القاهرة

ففي جامعة القاهرة، تنطلق امتحانات "الميدتيرم"، غدا السبت، بالكليات المختلفة وفقًا لجداول كل كلية، وذلك في إطار خطط الجامعة للتحول الرقمي الشامل، فضلا عن الانتقال إلى عصر جامعات الجيل الثالث.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن الكليات مستعدة لإجراء امتحانات الميدتيرم ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية "Blackboard"، موجها بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات أونلاين وتعميمها بجميع الكليات خلال الفترة المقبلة.

امتحانات الميد تيرم في حلوان ورقيا

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات، موضحا أنها ستكون ورقيا بعدد من الكليات التي لا تسمح الكثافة العددية لطلابها الإجراء إلكترونيا، مؤكدا أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والمتمثلة في منع دخول الطلاب إلى الكليات دون ارتداء كمامات وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن توزيع عدد الطلاب من خلال الجداول وفقا لنظام التعليم الهجين.

نجم: الجامعة تطبق الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى للوقاية من كورونا

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه سيتم تأجيل اختبارات الميدتيرم لأي طالب يتم الاشتباه بإصابته بكورونا لحين تماثله للشفاء.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة ستجري اختبارات الميدتيرم للطلاب إلكترونيا بمختلف الكليات، موضحا أن البنية التحتية للجامعة تؤهلها لإجرائها أون لاين، لافتا إلى أنه يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها تطهير شامل ودوري لمختلف الأماكن للجامعة في إطار مجابهة كورونا.

وأضاف "حمد"، أن الجداول التي تم وضعها لاختبارات الميدتيرم تتماشى مع نظام التعليم الهجين، فضلا عن أنها تحقق التباعد الاجتماعي.