الجامعات: امتحانات "الميدتيرم" في موعدها.. وللكليات طريقة تنفيذها

أيام وتبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، تنفيذ امتحانات الميدتيرم للفرق المختلفة بالكليات، للفصل الدراسي الأول 2020، في إطار المخطط الزمني للدراسة للعام الجامعي، بالإضافة إلى اتخاذ وتطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، أنه سيتم تنفيذ امتحانات الميدتيرم، في ظل الإجراءات الإحترازية للتباعد الاجتماعي، موضحين أن لكل كلية حرية إجراء الاختبارات الميدتيرم، سواء كانت حضوريا مع تحقيق التباعد الاجتماعي، أو أون لاين وفقا لإمكاناتها.

وفي جامعة القاهرة، قال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن الكليات مستعدة لإجراء امتحانات الميدتيرم، ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة Blackboard، موضحاً أنها تعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي عاليماً، مشيراً إلى أن نهاية هذا الأسبوع تكتمل عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الخشت: الجامعة مستعدة لإجراءها ورقيًا وإلكترونيًا عبر منصتها التعليمية

وقال الخشت، أن امتحانات "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة، السبت المقبل 21 نوفمبر الجاري وفقًا لجداول كل كلية، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

ووجه بضرورة تفعيل منظومة الامتحانات الأونلاين وتعميمها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادت المتعلقة بإجراء امتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات، وفقاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد 19، موضحاً أن للكليات حرية إجراء الاختبارات وفقاً لإمكانيتها إلكترونية أو ورقية، نافياً ما تررد عن تأجيلها أو إلغاؤها .

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاختبارات سيتم تطبيقها وفقاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا والتي تحقق التابعد الاجتماعي، فضلاص عن الاجراءات التي سيتم إتباعها في توزيع الأوراق المتعلقة بالأسئلة والاجابة بين الطلاب و كذلك تركها فترة لاتقل عن 48 ساعة للاختبارات التي تم عملها ورقيا، مشيراً إلى أن الجامعة نجحت حتى الآن في تطبيق التعليم الهجين دون رصد اي مشكلات.

وقال مصدر بجامعة عين شمس، أن الجامعة بدأت الاستعداد لتنفيذ اختبارات الميدتيرم للكليات المختلفة وفقاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن للكليات حرية تنفيذها وفقاً لإمكانياتها، مشيرا إلى أن غالبية الكليات ستبدأ في تنفيذها ورقياً، مع تحقيق و تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة مستعدة لإجراء الاختبارات إلكترونية لامتحانات الميدتيرم، وذلك عبر منصتها التعليمية لمختلف الكليات، مؤكداً أن الجامعة سخرت جميع إمكانياتها لتلبية احتياجات الطلاب التعليمية و توفير جميع الخدمات لهم، موضحأ أنه تم رفع غالبية المقررات على المنصات التعليمية للجامعة.