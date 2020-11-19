وفاة ممرضة في المحلة بفيروس كورونا

توفيت ممرضة بالوحدة الصحية بقرية المعتمدية التابعة للإدارة الصحية بثان المحلة في الغربية، منذ قليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل الصحي.

ونعت نقابة التمريض بالغربية والإدارة الصحية ثان المحلة في بيان، لها، الممرضة رشا الزغبي، بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فى بيان له منذ قليل، وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

وتقدم الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التعازى فى وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، زوجة الدكتور وائل علاء، مدرس الجراحة العامة بطب طنطا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.