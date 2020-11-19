استشاري: كورونا لن يختفي كالكوليرا والطاعون.. و3 شروط تحوله لمرض موسمي

مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا في العالم أجمع، وظهور شراسة الموجة الثانية منه، تحدث البعض عن إمكانية تحول كوفيد-19 إلى فيروس موسمي، لكن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أوضح أنه من المبكر تحديد احتمالية تحوله إلى مرض موسمي، في ظل عدم تسجيل أي لقاح رسمي ضد الفيروس.

وأضاف المنظري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة العالمية عبر تقنية "فيديو كونفرانس" حول تطورات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، أنه لن يتم اعتماد أي لقاح إلا بعد التأكد من أمانه وفاعليته من الجهات الرسمية والمعنية في كل دولة، لافتا إلى أنه تتم حاليا مراجعة التجارب الخاصة بكل لقاح.

الدكتور محمد عزالعرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أوضح أن فيروس كورونا يختلف عن أي جائحة سبقت مصر في السابق سواء الكوليرا أو الطاعون، وذلك لكونه يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي التي لن تنتهي من العالم، مشيرا إلى أنها تزداد بانخفاض درجة الحرارة مما يساعد على ظهورها بشكل كبير.

وأضاف "عزالعرب" لـ"الوطن"، أنه من المحتمل أن يتحول وباء كوفيد-19 إلى فيروس موسمي، بأن يظهر في أوقات معينة من العام وخاصة في فصل الشتاء، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يقتصر الأمر على تعاطي بعض العقاقير الطبية التي يمكنها القضاء عليه خلال أيام قليلة من العلاج.

وتابع استشاري الباطنة، أن شرط تحوله إلى موسمي هو انخفاض أعداد الإصابات بصورة كبيرة، كذلك ضعف الفيروس عن الفترة الحالية، موضحا أنه لابد من توافر لقاح فعال ضد كورونا، يحصل عليه المرضي قبل بدء موسمه مثل الذي يمنح للإنفلونزا الموسمية، ويمر موسمه دون أضرار كبيرة.