بهاء سلطان ينشر فيديو جديد وهو يرتل القرآن.. والجمهور: "أعمل قناة"

نشر المطرب بهاء سلطان عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو جديد له، وهو يرتل بعض من آيات القرآن الكريم.

ولاقي الفيديو استحسان متابعي بهاء سلطان، وطالبوه بإطلاق قناة على موقع "يوتيوب"، يتضمن القرآن الكريم بصوته، وعددا من الأناشيد الدينية.

وفي أول ظهور لبهاء سلطان بعد غياب 9سنوات عن الوسط الفني، ظهر مع إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة"، وأعلن حفظه للقرآن الكريم كاملا طوال فترةؤ اختفائه عن الساحة الفنية.

وفي أكتوبر الماضي، قال أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، إنه فوجئ بدخول الفنان بهاء سلطان، طالبا من يأخذ بيده، زاعما أنه وعده بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.

ونشر "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه ببهاء سلطان، مُعلقا عليها: "تحدثت مع بعض الشباب عنه، وأني أرى بداخله إنسانا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعتزم هذه الأيام اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له".

وتابع: "إذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله عليّ مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن يفضفض، وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدا من يأخذ بيده، متمنيا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد، وخلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه، فوجدناه إنسانا بمعنى الكلمة، مقيما للصلاة، تاليا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه".