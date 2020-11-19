"التعليم العالي": 4 حالات إصابة بكورونا في الجامعات والاشتباه بالعشرات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أعداد كثيرة من الطلاب مصابين بفيروس كورونا في الجامعات، مؤكدا أنه أمر عار تماما من الصحة، والأرقام ليست بالدقيقة: "مش عايز أدخل في الإشاعات لأنها مش هتنتهي، وواضح أنها منظمة وممنهجة".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن جائحة كورونا انتشار وبائي، لا يمكن منع الإصابة به على مستوى العالم، وما يمكن إجراؤه تقليل نسب الإصابات، التي تزيد بسبب تفاعل الشخص مع الآخرين: "فيه مجموعه من السلوكيات لو التزمنا بها ستقل الإصابة بالفيروس".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنه مثلما يوجد ارتفاع في معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الدولة، من المتوقع أن تزيد أعداد مصابي الفيروس في الجامعات، مضيفا أنه في هذا الإطار تدرب العاملون في الجامعات والكليات على الالتزام بالإجراءات الوقائية: "في كل الجامعات ظهرت 4 حالات مؤكدة منذ بداية العام الدراسي، وحالات الاشتباه تصل للعشرات في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وعدد الطلاب في تلك الجامعات يزيد على 3 ملايين طالب".

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أنه بالنسبة للمستشفيات الجامعية، فهناك 31 مستشفى جامعيًا على أهبة الاستعداد لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، منهم من يعمل كمستشفيات عزل، ويتم العمل حاليا على تخصيص أقسام معينة للعزل وليس مستشفيات للعزل: "كل مستشفى فيه ما لا يقل عن 40 سريرا عاديا، و15 سرير رعاية مركزة، مخصصة لعزل الحالات الشديدة والمتوسطة، أو من يعاني من خطورة عالية".

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل حالات مصابة بكورونا حاليا، وفي أي لحظة إذا احتجنا وضعها لعزل كورونا، سيطبق ذلك.

وتابع: "جاهزون للموجة الثانية لكورونا وسنتعامل مع أي زيادة في الإصابة بالفيروس، والامتحان أونلاين موجود دائما سواء مع وجود كورونا أو عدم وجودها، وهناك جامعات كثيرة جاهزة لإجراء ذلك النوع من الاختبارات، ومن السهل تقييم الطلاب، ويجب على الطلاب اتباع الإجراءات الصحية السليمة، وليس لدينا ما يجري الامتحان على فترات زمنية أطول، وكل السيناريوهات موجودة".