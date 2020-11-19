27 جامعة حكومية.. 6 سنوات إنجازات شهدها التعليم العالي في عهد السيسي

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال الـ6 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي إنجازات متنوعة في عدد من المجالات، التي حققت نتائج متميزة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

الجامعات والمراكز البحثية:

-بلغ عدد الجامعات الحكومية 27، بزيادة 4، منذ 2015/2014، منها 3 في العامين الأخيرين فقط، هي الوادي الجديد ومطروح والأقصر.

- بلغ عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية 494، بزيادة 93 منذ 2015/2014.

- عدد 188 برنامجا جديدا في تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل، وعملية التنمية الوطنية، بزيادة 70 برنامجا منذ 2015/2014.

- عدد 35 جامعة خاصة وأهلية، بزيادة 17 منذ 2014/ 2015، تضم 168 كلية، بزيادة 32.

- عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا فوق متوسط .

- عدد 3 جامعات تكنولوجية جديدة بدأت الدراسة بها العام الدراسي 2020/2019، و4 جامعات أهلية جديدة تنشئها الوزارة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة.

- جاري إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة .

- عدد 168 معهدا عاليا ومتوسطا خاصا، بزيادة 12 معهدا منذ 2015/2014.

- جامعات باتفاقيات دولية.

- 3 من فروع الجامعات الأجنبية.

التصنيفات العالمية والتصنيف الدولي للجامعات

- تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي في يونيو 2017.

- في عام 2017 أدرجت 4 جامعات في تصنيف لیدن الهولندي، و8 في تصنيف Times Higher Education البريطاني.

- في 2018 أدرجت 19 جامعة بين أفضل 1200 جامعة في تصنيف Times Higher Education، و20 جامعة في تصنيف QS البريطاني، و6 في تصنيف Ranking Web of Universities الإسباني.

- في 2019 شهد ترتيب الجامعات المصرية تقدما ملموسا في تصنيف "Leiden الهولندي"؛ إذ تواجد فيه 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، وهي جامعة القاهرة (المركز 341)، وعين شمس (المركز 582)، والمنصورة (المركز 681)، والإسكندرية (المركز 730)، والزقازيق (المركز 834).

- وشهد تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12، وهم: بني سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس، وسوهاج، وطنطا، والفيوم، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادي، والزقازيق، كما حصلت جامعة أسوان على المركز الأول عالميا في الاستشهادات.

- شهد تصنیف "شنغهاي" إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمية في 54 تخصصا علميا، عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية في تصنيف "شنغهاي " للتخصصات للعام 2019، وتواجد 5 جامعات مصرية في التصنيف، هي القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والزقازيق.

- شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2020، إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة بـ11 العام الماضي، بزيادة 3 جامعات حكومية، هي بني سويف وبنها والمنيا؛ وبذلك يكون هناك زيادة في تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات، مقارنة بـ0.88% العام الماضي، فضلا عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49%، لتصل إلى 0.70% في 4 سنوات (2014-2018).

- شهد تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019، والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 الذي تضمن 15 جامعة.

وشملت الجامعات المصرية التي أدرجت في هذا التصنيف: القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، والأزهر، وحلوان، وقناة السويس، والأمريكية، والألمانية، والبريطانية، وطنطا، والزقازيق، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبنها، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، والمستقبل، وجنوب الوادي، وكفر الشيخ، والمنوفية، ما يعني أن هناك زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1% على مستوى تصنيف الجامعات، مقارنة بـ16.4% العام الماضي.

- شهد تصنيف "US News" الأمريكي لعام 2020 للبرامج، إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة، هي: العلوم الزراعية، والأحياء والكيمياء الحيوية، والكيمياء، والطب الإكلينيكي، والهندسة، والمناعة، وعلوم المواد، والصيدلة، والفيزياء، وعلوم الحيوان.

وأدرجت جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب لبرنامج مصري عالميا، وصنفت 7 برامج الجامعات مصرية في تخصص الكيمياء، و6 في تخصص الطب الإكلينيكي، و9 في تخصص الهندسة، و2 في تخصص علوم المواد، و5 في تخصص الصيدلة، و6 في تخصص الفيزياء، و2 في تخصص علوم الحيوان.

- إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020.

- إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

- ضم جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي، شملت: عين شمس، والإسكندرية، والقاهرة، وحلوان، وكفر الشيخ، والمنصورة، والمنوفية، والسويس، وطنطا.

مؤشرات البحث العلمي والابتكار الدولية:

- ارتفعت مرتبة مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 مركزا عن 2018 (99 من 134)؛ ليصبح 82 من ضمن 136 دولة في عام 2019.

- احتلت مصر المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من ضمن 230 دولة على مستوى العالم.

- زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، بلغت نسبتها 50.2%.

- وصل أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحثا.

- بلغت الأبحاث العلمية المنشورة دوليا 22.6 ألف بحث.

- تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي 13 مرکزا منذ عام 2017؛ إذ احتلت مصر المرتبة 92 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وكانت في المرتبة 105 عام 2017.

- وصل ترتيب مصر في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير إلى 53.

- احتلت مصر المركز 94 من بين 140 في مؤشر التنافسية العالمية.

- في مجال التكنولوجيات البازغة احتلت مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمي في تحلية المياه، والأولى إفريقيا، والمرتبة 25 في النانو تكنولوجي، والثالثة إفريقيا في الزراعة الذكية.

- وصل عدد طلبات براءات الاختراع إلى 2255 طلبا (997 للمصريين و1258 للأجانب).

- بلغت براءات الاختراع الممنوحة 690، منحها مكتب البراءات المصري عام 2018 (155 للمصريين بنسبة 22.5%، و535 للأجانب بنسبة 77.%.

- اختيار 170 منحة ماجستير ضمن برنامج علماء الجيل القادم، بإجمالي تمويل قدره 13.5 مليون جنيه مصري.