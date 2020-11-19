24 نوفمبر.. الحكم في طعون انتخابات النواب بدائرة الحامول بكفر الشيخ

قرَّرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حجز الطعون الانتخابية المقامة من قبل عدد من المرشحين بالدائرة الثالثة في محافظة كفر الشيخ، ومقرها مركز شرطة الحامول، إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري، للحكم.

وكان مبروك المزين، المرشح عن دائرة الحامول وآخرون، أقاموا طعونا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة "الحامول"، والتي أُعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الأحد الماضي.

وقدم محمود توفيق، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيل الطاعنين، حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة؛ للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات الدائرة المطعون عليها، مشيرًا إلى وجود أخطاء بمحاضر الفرز والتجميع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بهذه الدائرة، بين عصام عبدالغفار، ويونس عبدالرازق، مرشحي حزب مستقبل وطن، ومحمد زكي، وعزت عبدالرحمن، مستقلين.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 من الشهر ذاته للمقيمين بالداخل.

فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 من الشهر ذاته للمقيمين بالداخل.

وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، الخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، ما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.

كما أصدرت عددا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات، واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.