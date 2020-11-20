إنفوجراف.. "روشتة الحكومة السحرية" لمنزل خال من كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير معلوماتي "إنفو جراف" صادر عنها، ما يُمكن تسميته بـ"الروشتة السحرية" لخلو المنازل من كورونا.

وتحت عنوان "نصائح لمنزل آمن، وخال من فيروس كورونا"، أصدرت الوزارة "الإنفو جراف"، والذي يرتكز على 4 محاور مختلفة، جاءت كالآتي:

1- استضافة الضيوف

- أولى البنود الذي تحدثت الوزارة عنها في "الروشتة" هو استضافة أحد الأشخاص بالمنزل.

- طالبت وزارة الصحة المواطنين عند "الاستضافة"، باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

- ضمت قائمة الإجراءات 4 أمور يجب فعلها للوقاية من كورونا.

- اشتملت قائمة الإجراءات على "غسل الأيدي"، و"تطهير الأسطح"، و"ارتداء الكمامة".

- شددت الوزارة في تقريرها على أهمية وضرورة "التباعد الاجتماعي".

2- الأعراض التنفسية:

- أكدت الوزارة أهمية أخذ الحذر من الأفراد الذي يتواجد لديهم "أعراض تنفسية".

- أكدت "أخذ الاحتياطات" أثناء الاختلاط بأي فرد لديه ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية.

- طالبت "الصحة"، بالاتصال بشكل فوري بالخط الساخن 105 لأخذ استشارتهم، وأخذ تحركات عند الحاجة.

3- التطهير:

- أكدت الوزارة على أهمية التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

4- غسل الأيدي:

- شددت الوزارة على أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.

كان الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنه لابد من اتخاذ الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الـ9 أشهر الماضية لجائحة كورونا.

وكشف "المنظري"، خلال مؤتمر صحفي له أمس، عن إمكانية الإصابة مرة ثانية بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم تسجيل حالات عدوى ثانية في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف أن المناعة التى تتشكل من الإصابة الأولى ليست دائمة ولكنها مؤقتة وقد تتفاوت الإصابة من بسيطة إلى شديدة.