ورقة ضغط.. دلالات حديث بايدن عن تأثر لقاح كورونا بتأخر تسليم السلطة

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن استيائه من رفض ترامب تسليم السلطة له حتى الأن، وعلق قائلا: "قد يموت المزيد من الأشخاص دون تنسيق فوري بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا".

وأودى "كوفيد-19"، بحياة أكثر من 246 ألف شخص في الولايات المتحدة، وارتفعت حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 11.14 مليون، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

الدكتور ناصر زهير الباحش، في الشؤون الأوروبية، أوضح أن تأخر تسليم ترامب للسلطة لن يؤثر على عملية إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المراكز البحثية وشركات تصنيع العقاقير الطبية تعمل بشكل مستقل بهدف التوصل إلى لقاح، والدليل على ذلك إعلان أحد الشركات التي تعمل لتصنيع اللقاح عن نتائجها باستمرار والتي تحمل مؤشرا إيجابيا.

وأضاف "زهير"، لـ"الوطن"، أن تصريح "بايدن" ما هو إلا ورقة ضغط بهدف تسريع وتيرة تسليم السلطة له، ويحشد الرأي العام ضد ترامب بهدف استعجاله في تسليم السلطة له، موضحا أن تأجيل ترامب المستمر سببا في غضب العديد من الجهات في الداخل الأمريكي، بهدف تسريع التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.

وتابع الباحث في الشؤون الأوروبية، أن ترامب يرفض تسليم السلطة لرفضه تقبل فكرة الخسارة، لافتا أن الرئيس السابق يسعي لتقدم الطعون في المحكمة الأمريكية العليا ضد عدد من البطاقات التي يزعم أنها لم تسجل له، وتلك الخطوات لن تحدث أي تقدم لترامب أو تساعده حتى في التساوي معه في عدد الأصوات.

وأكد أن ترمب سيظل يراوغ في تسليم السلطة حتى آخر لحظة من تاريخ مغادرته النهائية، وهو ما لا يرغب فيه بايدن، مشيرا إلى أنه يرغب في تسلم السلطة سريعا قبل ظهور لقاح فيروس كورونا حتى يحسب له هذا الإنجاز.