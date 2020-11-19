الصحة العالمية: وفاة شخص بفيروس كورونا كل 17 ثانية في أوروبا

خلصت إحصاءات منظمة الصحة العالمية، إلى أن شخصا واحدا يلقى حتفه بفيروس كورونا كل 17 ثانية في أوروبا.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج قوله إنه تم تسجيل 15.7 مليون إصابة بفيروس كورونا في 53 دولة في أوروبا، حوالي 4 ملايين منها سجلت الشهر الماضي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن أكثر من 80% من الدول الأوروبية، أبلغت في الأسبوعين الماضيين عن معدلات إصابة بأكثر من 100 حالة لكل 100 ألف شخص.

وأشار كلوج إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا تعمل بأقصى طاقتها، ففي فرنسا تعمل وحدات العناية المركزة بنسبة 95%، وفي سويسرا 100%.

وأعلن مدير شؤون قارة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن هناك "مؤشرا صغيرا" على تباطؤ عودة ارتفاع حالات كورونا في المنطقة.

سجلت 1.8 مليون حالة كورونا الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف عن أكثر من مليوني حالة الأسبوع السابق عليه.

وقال كلوج: "علينا أن نرى الضوء في آخر النفق، لكنها ستكون 6 أشهر صعبة".

وأضاف أنه بإمكان الناس تجنب قيود الحد من التفشي الأكثر صرامة، إن كانوا أكثر استعدادا للالتزام بالتوصيات.

وأوضح "إن وصل وضع الكمامات لنحو 95 بالمائة، فلن تكون هناك حاجة لأي إغلاق. لكن في ظل نسبة 60 بالمائة أو أقل حاليا من استخدام الكمامات، من الصعب تجنب الإغلاق".

كما حذر كلوج الدول التي تخرج من الإغلاق أسرع من اللازم، من دون فرض إجراءات أخرى من أن فيروس كورونا سيعود. ودعا لنظام تدريجي لرفع القيود اعتمادا على معدل العدوى في المجتمع.