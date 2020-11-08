عمرو أديب عن كورونا: أوروبا متبهدلة وأي كلام عن اللقاح مؤجل

علق الإعلامي عمرو أديب عن وضع فيروس كورونا في مصر، قائلا: "الأرقام نزلت عن امبارح خاصة الوفيات، أوصيكم وأوصي نفسي خدوا بالكم، ناس أعرفهم كتير بيكلموني عندهم أعراض ثقيلة وعندهم عيال وشباب، الناس بتتعب، من الأفيد والأفضل أنها متجيش، أنا شايف لحد دلوقتي فيه ناس مش واخدين الموضوع جد".

وعن تغيير مواعيد غلق المحلات، قال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أثير في اليومين اللي فاتوا كلام عن مواعيد جديدة للمحلات، هذا الأمر لم يبت فيه حتى الآن، وأظن أن البت فيه خلال 48 ساعة، يعني كلام عن مواعيد شتوي ومواعيد صيفي، والمطاعم التجارية تقفل إمتى، والأمر دة أثار لغط كبير علشان الحياة الاقتصادية".

وتابع: "كل دول العالم فيه مواعيد لفتح المحلات وقفلها، عدا مصر، مش في الغلق بس، المحل يفتح لما ييجي صاحب المحل، ويقفل لما خلاص يبقى الأمر كويس، والمواعيد هنعرفها من خلال مجلس الوزراء".

وواصل: "أوروبا متبهدلة وأي كلام عن الفاكسين مؤجل، وأغلب الناس بتتكلم عن الربع الأول من السنة الجاية، يعني يناير أو فبراير أو مارس الجايين ومش قدمنا إلا الكمامة وغسل اليدين والتباعد احنا مش عاوزين نوقف الحياة الاقتصادية احنا مش حمل كدة".