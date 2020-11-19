خالد عبدالغفار: يجب التعايش مع كورونا ومش أول ولا آخر مرة هنشوف جائحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تحاول على قدر ما تستطيع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن التعليم ليس رفاهية، ولا نستطيع التضحية بتخريج أجيال "متعلمة نص نص"، في كل الكليات، وهي مرحلة عمرية فارقة ولا تتحمل ضياع عامين أو ثلاثة من عمر الطالب بسبب الغلق والفتح، ويجب أن نتعلم التعايش مع الفيروس، والحياة تدور، مضيفا: "مش أول ولا آخر مرة هنشوف جائحة".

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أن مصر من الدول التي كان لديها نموذجا رائعا لمواجهة فيروس كورونا، و"كنا مبننامش"، وكل أجهزة الدولة تعمل على هذه الخطة، وسيأتي وقت سوف يتضح ما فعلته الدولة، مشيرا إلى أن الدول الخارجية تتعرض لضغوط صحية كبيرة، قبل وصول الجائحة إلى مصر، وهذه كانت من اللحظات الصعبة.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه يحصل على تقرير يومي كل يوم الساعة الثانية عشر ليلا، عن الوضع الصحي في 31 مستشفى في 19 جامعة، مؤكدا أن مصر أدارت الأزمة بشكل جيد، وتضع "كل السيناريوهات على الترابيزة ومحطوط ليها خطة تنفيذ من بكرة" في حالة إصابة الطلبة في الجامعات، وكل حالة تظهر يتم التعامل معها وفقا للبروتوكول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد، أن الدولة عملت بشكل مؤسسي بالتعاون بين وزارة الصحة، والتعليم العالي، والقوات المسلحة، التي لديها مستشفى ميداني مجهز بـ4 آلاف سرير "مدخلهاش مريض".

أما عن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، فأشار "عبدالغفار"، إلى أنه من الطبيعي أن تأخذ 10 سنوات، وهذا للتأكد من أمان اللقاح، والمؤسسات الدولية لا تعتمد أي لقاح إلا بعد أن يجتاز هذه المراحل، ولكن في هذه الجائحة تم تقليل عدد هذه السنين.