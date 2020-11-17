وزير التعليم العالي الأسبق: 396 عالما مصريا في تصنيف ستانفورد

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، إن معايير التقييم في قائمة ستانفورد للعلماء، لأفضل 2% من علماء العالم، تختلف من مكان لآخر حسب العلوم، وهم اختاروا 8 ملايين عالم، ثم اختاروا منهم 160 ألف، وهم يمثلون 2% فقط من نسبة العلماء.

وأضاف "خالد"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أن العلماء مثلوا 198 تخصصا عاما ودقيقا، ومن بين المعايير التي اعتمدوا عليها، كم شخصا شاهدوا هذه الأبحاث، وأيضا كم مرة تم الاستشهاد بهذه الأبحاث، وأيضا مدى وجود هذه الأبحاث في توصيحات الهيئات العلمية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية للأبحاث.

وأكد وزير التعليم العالي الأسبق، أنه يتفرع من العوامل السابقة لتقييم الأبحاث حوالي 47 عاملا آخر، مشيرا إلى أن القائمة ضمت 396 عالما من الجامعات المصرية، ومصر حاليا تحتل المرتبة الـ36 عالميا، وهذه النسبة تعتبر معقولة.

وشدد، على أنه يجب ألا نعلم الطلبة التلقين فقط، ولكن البحث العلمي أيضا، لأن هذا يكوّن لديهم ملكات البحث، ويرغبون في أن يصبحوا مثل أساتذتهم، والعلم حاليا لم يعد مقصورا ولكنه منتشر، ويوجد تنوع في العلماء في مصر، وهناك شباب في كل المجالات، وهذا يعني أن القاعدة البشرية والبنية التحتية في هذه المنظومة صالحة لتخريج علماء.

وأوضح، أن مصر حاليا تهتم بالتعليم والصحة، وهما أساس تقدم الأمم، والتعليم له علاقة بمخ الإنسان، والصحة لها علاقة بجسده.

هذا، وأصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎ Scopus في 22 تخصصًا علميًا، و176 فرعًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة على 396 عالمًا مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وتوجه الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى علماء جامعة الإسكندرية، الذين تضمنتهم القائمة، وعددهم 31 عالمًا، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي، ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية، متمنيًا لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

ولفت "جابر" إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر "هيرش H index، أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، وهيرش المعدل للتأليف المشترك hm index"، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.