سفارة مصر في أوتاوا تنظم لقاء مع وزير التعليم العالي حول الجامعات الأهلية

نظمت سفارة جمهورية مصر العربية في كندا اليوم، بالتعاون مع المكتب الثقافي والتعليمي في مونتريال، وبمشاركة ما يزيد عن 150 استاذًا وباحثًا مصريًا بالجامعات ومراكز البحث الكندية، لقاءً تفاعليا وحوارًا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عمداء جامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة، لاستعراض خطة الحكومة المصرية لإنشاء وإدارة الجامعات الأهلية الجديدة.

​وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدي كندا عقب اللقاء الذي عقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أشاد بالمبادرة التي أطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى للترويج للجامعات الأهلية الجديدة، من خلال التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية في كندا من الاساتذة والعلماء والمتخصصين، لتشجيعهم على الإسهام بخبراتهم وعلمهم في تنشيط دور الجامعات الجديدة بمصر.

وأعرب "أبو زيد"، عن سعادته البالغه بنجاح تلك المبادرة الفريدة، لكونها أتاحت الفرصة للأساتذة والعلماء المصريين في كندا للإطلاع على التطور الهائل الذى يشهده قطاع التعليم العالى والبحث العلمى في مصر، وفرص المشاركة في النهوض بهذا القطاع والاسهام بشكل عملى فى وضع مصر علي خريطة التفوق العلمى والأكاديمي دوليا.

وأشاد السفير المصرى بما لمسه من مشاعر وطنية جارفة لدى أبناء الجالية المصرية في كندا، ورغبة في الإسهام بكل ما يمتلكونه من علم وجهد فى عملية التطور والتحول التي يشهدها الوطن فى كافة المجالات، لاسيما في مجال البحث العلمي والتعليم العالي.

​وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير التعليم العالي استعرض خلال اللقاء رؤية الدول المصرية للنهوض بالمستوى العلمى والاكاديمي للجامعات الأهلية الجديدة، وخلق شراكات مع كبرى الجامعات ومراكز البحث العالمية، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر لأكثر من ساعتين، دار خلاله حوار مطول بين "عبدالغفار" والحضور حول كيفية الاستفادة من خبراتهم وتقديم إسهاماتهم في هذا المشروع العملاق.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته بتوجيه الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والمكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال برئاسة الدكتور أحمد هيكل، علي التعاون المثمر والبناء الذي تم خلال الأسابيع الماضية، للإعداد لهذا اللقاء الهام رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا، والذي تجسد نجاحه بالمشاركة الكبيرة من جانب اساتذة الجماعات والباحثين المصريين في كندا، الذين أكدوا مرة أخرى على استعدادهم الدائم ورغبتهم الشديدة في دفع عجلة التنمية والتطوير.