الموجة الثانية تقترب من المنطقة العربية: المغرب والأردن الأعلى إصابات

اجتاحت الموجة الثانية من فيروس كورونا العالم بشراسة شديدة، حيث أصابت الملايين وأزهقت أرواح الآلاف، بينما لم تستطع الإجراءات الاحترازية وقيود الإغلاق مع السيطرة على تفشيها الواسع، وحذرت منظمة الصحة العالمية من قرب الموجة الثانية في الشرق الأوسط، داعية إلى تشديد الإجراءات الصحية لمحاولة تجنب الموجة التي فاقت في قوتها ذروة الموجة الأولى.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الأردن والمغرب ولبنان، هي أبرز الدول التي شهدت تفشي للفيروس خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل الأردن وتونس ولبنان أكبر ارتفاع في عدد الوفيات في يوم واحد بالمنطقة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

بينما قررت السودان تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين، بعد أن كان من المقرر استئنافها في 22 نوفمبرالجاري، لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، التي وضعتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان.

جاء الأردن المركز الأول في قائمة أعلى دولة في الوطن العربي تسجيلا للإصابات اليومية، في آخر 24 ساعة، بحصيلة تقدر بـ5.469 ألف حالة جديدة، وفي المركز الثاني المغرب بـ 5.391 ألف إصابة، بينما سجلت العراق في آخر 24 ساعة إصابات تقدر بـ 2,374 ألف إصابة جديدة، و39 حالة وفاة، وفقا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".

وسجل لبنان 2.084 إصابة جديدة، و13 حالة وفاة، وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن المعطيات العلمية والإحصائيات الموجودة لدى الوزارة، لا تشير إلى تحسن ملموس حتى الآن في خفض عدد الإصابات بفيروس كورونا أو نسبة الوفيات، وجاء ذلك تزامنا مع قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا.

على الجانب الآخر، تنخفض الإصابات في الخليج العربي بصورة كبيرة، بخلاف الإمارات التي سجلت ألفا و153 حالة جديدة، وحالتي وفاة فقط، أما الكويت فاقتصرت فيها الإصابات على 485 حالة جديدة، وحالتي وفاة فقط، وسجلت السلطات الصحية السعودية 319 حالة، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة، وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة 231 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة، بينما اقتصرت الإصابات في البحرين على 174 حالة إصابة جديدة دون تسجيل وفيات.