ضبط عامل بحوزته 4 تماثيل وورقة بردي بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، بسوهاج، أثناء حملة لتفقد الحالة الأمنية، من إلقاء القبض على عامل، سبق اتهامه في عدد من القضايا، وبحوزته 4 تماثيل معدنية صغيرة الحجم، وورقة بردي، يشتبه في أثريتهم.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من مأمور مركز شرطه دار السلام، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية دائرة المركز، تمكنوا من ضبط المدعو "زين العابدين.ح.م" 41 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية.

وتبين من فحصه أنه سبق اتهامه في 7 قضايا "نصب - دجل وشعوذة - ضرب - أقراص مخدرة - سلاح - سرقة بالإكراه - سرقة"، آخرهم القضية جنح المركز لسنة 2017 "سرقة"، وبحوزته 4 تماثيل معدنية صغير الحجم، وورقة بردي متهالكة يشتبه في أثريتهم داخل حقيبة يد صغيرة الحجم.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار في الآثار، تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب لجنة من هيئة الآثار لبيان أثرية المضبوطات من عدمه، وباشرت التحقيقات مع المتهم.