ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 4 تماثيل حجرية في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 4 قطع يشتبه في كونها أثرية بحوزة 5 أشخاص يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية على الطريق الإقليمي دائرة مركز بنها.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن إخطارا من كمين الطريق الإقليمي بدائرة مركز بنها، يفيد ضبط 4 قطع حجرية يشتبه في أثريتها، داخل سيارة بدون لوحات معدنية مستأجرة، بالطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة بنها وبداخلها 5 أشخاص "سائق ولحام معادن و3 عاطلين"، مقيمين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بأن المضبوطات المشار اليها خاصة بأحدهم، والذي قرر بعثوره عليها عن طريق التنقيب بإحدى المزارع بناحية مركز أبو المطامير بالبحيرة، والسابق عمله بها وقيامه منذ فترة بتسليمها لأحد أقاربه بمدينة الإسماعيلية للتصرف فيها بالبيع، وعقب فشله في ذلك توجه إليه وتحصل منه على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهمين وتشكيل لجنة من الآثار لفحص المضبوطات.