صور.. محمد رمضان بالجلباب الصعيدي في أسوان.. والأهالي: "البس العراقي"

تداول العشرات من أهالي أسوان، صورا للفنان محمد رمضان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال مشاركته وتكريمه، مساء أمس، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لقمة مصر لريادة الأعمال 2020.

وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض وساخر لحضور "رمضان" إلى أسوان، خاصة بعد ظهور مرتديا جلباب صعيدي شتوي كامل، في فيديو نشره علي صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب عليها: "وصلت اليوم أسوان وجه_قبلي أهلي وناسي؛ لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وكتبت الأديبة راندا ضياء، على صفحتها، قائلة: "محمد رمضان وصل أسوان النهاردة وكان لابس جلبية ولافف عبايته علي رقبته حبابك عشرة يا ود الزين، بس للأمانة أبقى تعالى بـالعراقي لسه بدري ع العباية".

و"العراقي" جلباب صعيدي خفيف يرتدى أسفل الآخر الصعيدي، أو في فترة الصيف؛ لأنه خفيف.

وقالت إيمان كامل، الخبيرة السياحية بأسوان، إنها تشرفت بحضور المؤتمر السادس لريادة الأعمال في الأكاديمية البحرية بالمحافظة، مؤكدة أنه مؤتمر ناجح يضع أسوان علي خارطة سياحة المؤتمرات، مشيرة إلى أنه ناقش ريادة الأعمال في صعيد مصر.

وتابعت إيمان كامل: "للأسف حضور محمد رمضان كان مفاجئة، للأسف لم يرحب بها معظم الحاضرين، باستثناء الشباب الذين للأسف يعتبرونه قدوة، حقيقي أنا حزنت على المستوي الشخصي، خصوصا أنه كان من بين الحاضرين المخترع الأول من ذو الاحتياجات الخاصة، ولم يهتم به أحد، وكرم نمبر وان".

وخلال كلمته الموجزة، أعرب محمد رمضان عن سعادته بالتكريم في محافظة أسوان زهرة الجنوب، مؤكدا أنه يعتبر نفسه واحدا من رواد الأعمال، الذي استطاع أن يبني نفسه من الصفر، ويحقق حلمه رغم الصعوبات التي تعرض لها.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس، بحضور ممثلي الوزارات، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي 40 جامعة ومركز بحثي من 50 دولة.

وفي كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، حرص المحافظة المتواصل على رعاية ودعم الأفكار الابتكارية للشباب، خاصة مع اهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبني رؤي وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة، تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضا لصالح الوطن، من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، وأيضا لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للاقتصاد القومي، والذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخلق فرص عمل حقيقية للشباب، في ظل استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ولفت "عطية" إلى أن ذلك يعد منهجا وأسلوب عمل في أسوان، التي نعمل جاهدين لوضعها علي الخريطة العالمية، من خلال مسايرة هذه الأفكار والرؤي بمشروعات ومبادرات مبتكرة وغير نمطية، في مختلف مجالات التطوير والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية، من أجل إحداث نقلة حضارية لهذه المحافظة العريقة، التي تستحق أن تكون في المقدمة دائما.