"بالجلابية الصعيدي".. محمد رمضان يصل أسوان في طائرة خاصة لتكريمه

أعلن الفنان محمد رمضان، عن وصوله لمدينة أسوان؛ من أجل تكريمه من قبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

ونشر "رمضان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو أثناء نزوله من الطائرة فور وصولها إلى المطار، معلقا عليه: "وصلت اليوم أسوان وجه قبلي، أهلي وناسي؛ لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان".

وصلت اليوم #أسوان #وجه_قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة

???? #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان pic.twitter.com/cWrF8b3Kfe — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 19, 2020

وظهر "رمضان" خلال نزوله من الطائرة مرتديا "جلابية صعيدي"، مع دمج الفيديو بأغنية عن "أهل الصعيد"، تحت اسم "إحنا الصعايدة" للمطرب أحمد شيبة.

وفي سياق آخر، قرر الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسل "موسى" الشهر المقبل، للحاق بالموسم الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل حول "موسى" الشاب الصعيدي الذي يتوفى والده في الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقائه، لتتوفى في منتصف المسلسل، ويضطروا لترك الصعيد والعيش في القاهرة.

وأعلن "رمضان"، عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، بداية جلسات عمل مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2021.

ونشر عدة صور من جلسات عمل المسلسل، معلقًا: "جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا، جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021، المخرج محمد سلامة والمؤلف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، ثقة في الله نجاح".

وطرح "رمضان" عبر حسابه على "فيس بوك"، بوسترًا مبدئيًا لمسلسل "موسى"، وعلق قائلا: "مسلسل رمضان 2021، إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم، إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة".