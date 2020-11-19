انطلاق فعاليات قمة مصر لريادة الأعمال 2020 في أسوان

فى أكبر تجمع لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والعالمية والتمويلية، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال 2020 السادس، تحت عنوان "فجر جديد للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحضور ممثلي الوزارات، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى 40 جامعة ومركزًا بحثيًا من 50 دولة.

وفي كلمته أكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة المتواصل على رعاية ودعم الأفكار الابتكارية للشباب، واهتمام الدولة والحكومة بتشجيع وتبنى رؤى وطاقات الشباب في تنفيذ مشروعات جادة تحقق طموحات صاحب المشروع، وأيضاً صالح الوطن من خلال حلول واقعية لمواجهة مشكلة البطالة، وأيضاً لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للاقتصاد القومي الذي يتواكب مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخلق فرص عمل حقيقية للشباب في ظل استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

ولفت إلى أن ذلك يعد منهج وأسلوب عمل في أسوان التى نعمل جاهدين لوضعها على الخريطة العالمية من خلال مسايرة هذه الأفكار والرؤى بمشروعات ومبادرات مبتكرة وغير نمطية فى مختلف مجالات التطوير والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الجماهيرية من أجل إحداث نقلة حضارية لهذه المحافظة العريقة والتى تستحق أن تكون في المقدمة دائماً.

جدير بالذكر أن قمة ريادة الأعمال ساهمت على مدار السنوات الست الماضية فى خلق 15 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر باستثمارات 150 مليون جنيه، فيما وصل عدد الشركات الناشئة والحاضنة لهذه المشروعات إلى 402 شركة باستثمارات وصلت إلى 3 مليارات جنيه بتمويل غير تقليدى، ما ساهم فى زيادة الدخل لأصحاب تلك المشروعات وتحسين مستوى معيشتهم بالشراكة بين المؤسسات الدولية والمحلية والتمويلية من أجل تعزيز فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر.