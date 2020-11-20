خطوات التقدم بطلب لتسمية شارع باسم أحد شهداء الجيش أو الشرطة
كتب:
سلامة عامر
10:15 ص | الجمعة 20 نوفمبر 2020
شارع "ارشيف"
حددت محافظة الجيزة المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقدم المواطن بطلب تسمية شارع باسم أحد شهداء وزارة الدفاع أو شهداء وزارة الداخلية.
المستندات المطلوبة
- خطاب من وزارة الدفاع / وزارة الدخلية بتسمية شارع باسم أحد شهداء الوزارة
- السيرة الذاتية للشهيد
شروط الحصول على الخدمة
• مصري / مصرية
• لا يقل السن عن 16 سنة
• صاحب الطلب
إجراءات المواطن
- تقديم طلب استثنائي لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بتسمية شارع باسم أحد الشهداء
- بعد الحصول على خطاب من الوزارة يتم التوجه للمحافظة
- انتظار نتيجة الطلب
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة
- الإطلاع على السيرة الذاتية للشهيد وتاريخ وموقف الاستشهاد
- عمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني
- عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابعه له الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع
- العرض على المحافظ
المستندات المطلوبة لطلب تسمية شارع باسم أحد الشهداء المدنيين
- طلب من أحد أقارب الشهيد بتسمية شارع ليس له اسم
- صورة من بطاقة صاحب الطلب
شروط الحصول على الخدمة
• مصري/مصرية
• لا يقل السن عن 16 سنة
• صاحب الطلب
• مقدم الطلب يكون أحد أقارب الشهيد
إجراءات المواطن
تقديم بطلب بتسمية شارع باسم أحد الشهداء المدنيين
انتظار نتيجة الطلب
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة
- الإطلاع على السيرة الذاتية للشهيد وتاريخ وموقف الاستشهاد
- عرضه على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمال إجراءات التسمية
- العرض على المحافظ
المستندات المطلوبة لطلب تسمية شارع ليس له اسم
- طلب من المواطن بتسمية شارع ليس له اسم
- صورة من بطاقة صاحب الطلب
- خريطة من الحي موضح بها موقع الشارع
شروط الحصول على الخدمة
• مصري/مصرية
• لا يقل السن عن 16 سنة
• صاحب الطلب
إجراءات المواطن
- استخراج خريطة من الحي
- تقديم بطلب بتسمية شارع ليس له اسم
- انتظار نتيجة الطلب
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة
- عمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني
- عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابعه له الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع
- العرض على المحافظ