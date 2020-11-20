خطوات التقدم بطلب لتسمية شارع باسم أحد شهداء الجيش أو الشرطة

حددت محافظة الجيزة المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقدم المواطن بطلب تسمية شارع باسم أحد شهداء وزارة الدفاع أو شهداء وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة

- خطاب من وزارة الدفاع / وزارة الدخلية بتسمية شارع باسم أحد شهداء الوزارة

- السيرة الذاتية للشهيد

شروط الحصول على الخدمة

• مصري / مصرية

• لا يقل السن عن 16 سنة

• صاحب الطلب

إجراءات المواطن

- تقديم طلب استثنائي لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بتسمية شارع باسم أحد الشهداء

- بعد الحصول على خطاب من الوزارة يتم التوجه للمحافظة

- انتظار نتيجة الطلب

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- الإطلاع على السيرة الذاتية للشهيد وتاريخ وموقف الاستشهاد

- عمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني

- عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابعه له الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع

- العرض على المحافظ

المستندات المطلوبة لطلب تسمية شارع باسم أحد الشهداء المدنيين

- طلب من أحد أقارب الشهيد بتسمية شارع ليس له اسم

- صورة من بطاقة صاحب الطلب

شروط الحصول على الخدمة

• مصري/مصرية

• لا يقل السن عن 16 سنة

• صاحب الطلب

• مقدم الطلب يكون أحد أقارب الشهيد

إجراءات المواطن

تقديم بطلب بتسمية شارع باسم أحد الشهداء المدنيين

انتظار نتيجة الطلب

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- الإطلاع على السيرة الذاتية للشهيد وتاريخ وموقف الاستشهاد

- عرضه على نائب المحافظ للمنطقة التابع لها الحي لاستكمال إجراءات التسمية

- العرض على المحافظ

المستندات المطلوبة لطلب تسمية شارع ليس له اسم

- طلب من المواطن بتسمية شارع ليس له اسم

- صورة من بطاقة صاحب الطلب

- خريطة من الحي موضح بها موقع الشارع

شروط الحصول على الخدمة

• مصري/مصرية

• لا يقل السن عن 16 سنة

• صاحب الطلب

إجراءات المواطن

- استخراج خريطة من الحي

- تقديم بطلب بتسمية شارع ليس له اسم

- انتظار نتيجة الطلب

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- عمل معاينة ودارسة الموضوع بالتخطيط العمراني

- عرض الطلب على نائب المحافظ للمنطقة التابعه له الحي لاستكمال إجراءات التسمية للشارع

- العرض على المحافظ