محافظة الجيزة تكثف استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها وإصلاح أي أعطال بها.

شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكل الشوارع.

طالب المحافظ كل الأجهزة التنفيذية أنه لا مجال لأي تقصير بعد معالجة كل المشكلات التي تم ملاحظتها العام الماضي وسد أي نواقص في المعدات والآلأت وإحلال المتهالك منها موجها مديرية الري بسرعة الانتهاء من ترميم وإصلاح وتطهير مخرات السيول بحد أقصى نهاية الشهر وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة على المخرات وسرعة انتهاء أعمال رصف الطرق على جانبي المخرات من خلال مديرية الطرق موجها رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولا بأول.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بإعداد خطط تحويلات مرورية بديلة ودعمها بالمعدات والخدمات المرورية تحسبا لأية حالات طوارئ قد يصحبها قطع أو غلق لأي محور مروري رئيسي.

ووجه المحافظ بضرورة استثمار مقومات المجتمع المدني مثل اللوادر والأوناش وسيارات الإنقاذ وتوفير وسائل اتصال بأصحابها لسرعة التعاون عند الحاجة، مناشدا المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة نحو منع تراكم مياه الأمطار أعلى أسطح العقارات من خلال توفير ألية لتصريف المياه كتوفير بالوعة صرف أو مواسير تصريف لتلافي تسرب المياه لجسم المبني وإلحاق الضرر به.

وكلف مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها اشتراطات الأمان والسلامة واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع انتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافي من الأدوية والسيارات المجهزة لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.