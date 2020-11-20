خطوات الحصول على قرض لإقامة مشروع: من 25 لـ250 ألف جنيه بفائدة 5%

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه على كل مواطن أو شاب أو سيدة لديهم الرغبة في إقامة مشروع متوسط أو صغير وخلق فرص عمل بإمكانهم التوجه على الفور إلى مقرات برنامج "مشروعك" الموجود بكل حي ومحافظة في مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا، وذلك للحصول على قرض يبدأ من 25 ألف وحتى 250 ألف جنيه لإقامة المشروع.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول على القرض فهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي لكل من المقترض والضامن على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط "إيصال كهرباء، مياه إلخ" على أن يكون ساري وإذا كان مكان النشاط محل فيجب أن يكون إيصال المرافق تجاري.

– أما إذا كان مكان النشاط محل سكني فلا يشترط.

- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة حيث يتم قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط في حالة عدم السداد لثلاثة أقساط متتالية.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد للذكور أقل من 35 عاما.

- صورة من السجل التجاري.

- رخصة مزاولة النشاط المؤقتة وتصدر من مدير الموقع.

- صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي.

- خطاب من التامينات الاجتماعية بفتح ملف المنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.

- في حالة شراء الآلات يقوم العميل بتقديم عرضين أسعار أو سعر الوكيل، وأن يكون هناك ضامن للعميل ولا يشترط أن يكون موظف حكومي، وليس من صلة القرابة الأولى وأن يكون له دخل ثابت.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزيرالتنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجان التيسيير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري العموم بحل أي مشاكل إدارية تيسيرا على المتقدمين للحصول على قروض من برنامج "مشروعك" وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وأحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات، موضحا أن برنامج مشروعك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي توفر قروضا للراغبين بفائدة 5%.