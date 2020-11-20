حصاد أنشطة وزارة الزراعة خلال اسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 13، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 13 حتى 19 نوفمبر الجاري،، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وتصدر الحصاد، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري؛ للاطلاع على المشروعات القومية لشركة "تنمية الريف المصري الجديد" في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، كذلك اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث اطلع الرئيس على المشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بحجم تمويل حوالي مليار و300 مليون جنيه مصري.

واشار الحصاد الى الزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتفقد عدداً من المشروعات الزراعية بواحة سيوة، كما اعقدا لقاءا مع عمد ومشايخ وعواقل الواحة، وافتتحا المبني الاداري لمركز بحوث الصحراء.وخلال ذات الاسبوع اجتمع وزير الزراعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل، والوقوف على ما تم إنجازه من أنشطة، وما تم تقديمه من خدمات المواطنين، فضلاً عن متابعة الملفات الهامة التي تسعى الوزارة حاليا لتحقيقها منها تحديث منظومة الري، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الالبان، كما شهد توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك أحدهما بين قطاع الزراعة الآلية التابع للوزارة وشركة تنمية الريف المصري الجديد، والآخر بين الشركة والبنك الزراعي المصري، حيث يأتي هذا الإتفاق في إطار دعم المستفيدين من مشروع شركة الريف المصري الجديد، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، بهدف التوسع الأفقي والذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وخلق مجتمعات متكاملة، بما يساهم في تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مهرجان العسل المصري في نسخته الثانية بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة والذي ينظمه إتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام، كما أعلنت الوزارة عن أنه لأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفادة من مبادرة البنك المركزي، كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لإستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا، كما نظم قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، لمدة يومين، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، بقاعة الإجتماعات بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمراً موسعاً حول الحيازة الزراعية الالكترونية "كارت الفلاح الذكي"، وذلك في اطار سعي الدولة لميكنة جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين، والتأكيد على سرعة الانتهاء من استيفاء جميع الاستمارات والتعديلات الخاصة بكارت الفلاح قبل انطلاق المنظومة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 22 محافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ حوالي 40 طن و763 كيلو ، تم تحرير 173 محضر بتلك المخالفات، كذلك نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية ثلاث قوافل بيطرية علاجية مجانية، لخدمة أهالي واحة سيوة، تم خلالها فحص وعلاج عدد 2864 حيوان من الابقار والغنام والماعز.