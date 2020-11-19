صور.. وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان المبنى الإداري لمحطة بحوث سيوة

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبنى الإداري لمحطة بحوث سيوة "تجزرتي"، وكان برفقته اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري.

وقال زغلول إن محطة بحوث سيوة مساحتها 72 فدانا تشمل مزرعتين هما، تجزرتي 42 فدانا، ومزرعة خميسة 30 فدانا، كما تشمل بعض الوحدات التصنيعية، وهي وحدة عصر الزيتون، وحدة الكمبوست، وحدة جرش نواة البلح، وتشمل أيضا المحطة وحدة قطاع الإنتاج الحيواني، وتشمل الدواجن والماعز، كما تشمل صوبة زراعية لإنتاج الخضار على النظام الإسباني بمساحة نصف فدان.

وتفقد وزير الزراعة الأنشطة المختلفة للمحطة، في إطار تفقده وافتتاح بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوة، خلال زيارته لمحافظة مطروح والتي تستمر لمدة يومين.