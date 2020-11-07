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محمود مسلم

خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز برئاسة أمريكا

كتب:

وكالات
08:23 م | السبت 07 نوفمبر 2020
بايدن

بايدن

هنأ زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل عضو الكنيست يائير لبيد، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب لبيد في تغريدة على "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب، صديقي جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس" وفقا لقناة "روسيا اليوم.

وأضاف: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، تقوم على القيم المشتركة التي أنا متأكد من أنها ستكون في صميم عملكم.. أتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة، ومع أعضاء الحزبين في الكونجرس لتقوية العلاقة المتميزة بين إسرائيل والولايات المتحدة.. أطيب التمنيات من أعماق قلبي".

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