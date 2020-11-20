قبل صلاة الجمعة.. المساجد للمصلين: لن نستقبلكم دون كمامة

حذرت وزارة الأوقاف، المواطنين المتوجهين لأداء صلاة الجمعة اليوم، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد، خاصة ما يتعلق بالكمامة والمصلي الشخصي، مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وشددت الوزارة، في منشور داخلي لها وزعته علي المحافظات، على جميع العاملين بها والمتعاملين معها، الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة، تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات، أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين.

وأكدت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

لمنع تفشي كورونا.. 20 قرارا احترازيا بالمساجد

ووضعت الوزارة 20 ضابطا ضمن الإجراءات الإحترازية لكورونا وتشمل:

1- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

3- إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

4- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

5- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.

6- تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

7- اصطحاب المصلى الشخصي.

8- عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

9- الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

10- ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

11- عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

12- عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

13- عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

14- عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت.

15- فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

16- الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

وبخصوص صلاة الجنازة فهناك عدة إجراءات شددت عليها الوزارة وتشمل:

17- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.

18- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

19- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

20- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد ( خارج المسجد نهائيًا ) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.