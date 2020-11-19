"تحيا مصر": تنظيم أطول مسيرة في العالم بشاحنات التبرع بعد صلاة الجمعة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكثيف جهود الصندوق استعدادا لبدء فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه في ذلك الإطار سعى الصندوق لتدعيم المرحلة المقبلة من نشاطه لزياده ثقة الداعمين له، ولتقديم خدمات متكامله للأسر الأولي بالرعاية: "الحمد لله تعب الناس جه بتسجيل رقمين قياسيين من موسوعة جينيس".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه تحقق رقمين قياسيين جدد؛ إذ أنه ولأول مرة تسجل أكبر قافلة تم التبرع بها تحتوى على الدواجن والمواد الغذائية على مستوى العالم، موضحا أن غدا سيتم تنظيم أطول مسيرة في العالم بشاحنات التبرع بطول يتعدي الـ3 كيلو متر في مسيرتهم لـ27محافظة، بواقع 462 شاحنة بعد صلاة الجمعة.

وأكد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الحملة تستهدف الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، اعتمادا على البيانات المشكلة من قاعده البيانات المستهدفة؛ لتوفير كل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية، وهي النماذج التي عرضت اليوم، في المعرض المقام بالعاصمة الإدارية؛ إذ أن الصندوق دائما ما يحظى بشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتحديد الأسر المستهدفة بدعم الصندوق، بالإضافة إلى كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل على مستوى الجمهورية.

وأشار محمد مختار، إلى أن القافلة بها ملابس وبطاطين، وهي الاحتياجات الأساسية للكثير خلال فصل الشتاء، ونظم معرض يتضمن نماذج لكل مبادرة رئاسية ينفذها الصندوق، حتى يري العاملين بالصندوق كيفية توفير الأجهزة والمتطلبات بشكل نوعي؛ إذ أنه وعندما جرى العمل على دعم المعامل المهارات الخاصة بكليات الطب، وفرت أعلى أجهزة محاكاة لتدريب الطلاب داخل تلك المعامل، وكذا في إحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي والحضانات.