4 خطوات للإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي أون لاين

وفر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة للمواطنين تسمح لهم بالإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني مع التأكيد على سرية بيانات مقدم الشكوى.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها كيفية الابلاغ عن مخالفات قانون الاسكان في التقرير التالي:

خطوات الابلاغ عن مخالفات قانون الاسكان

أولًا: فتح الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من هنـا .

ثانيًا: اختيار تبويب خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ومنها يتم اختيار الإبلاغ عن مخالفة.

ثالثا: يظهر تبويب يتطلب فيه إدخال بعض المعلومات كبيانات مقدم البلاغ ومنها الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة والعنوان.

رابعًا: إدخال بيانات صاحب الوحدة المخالفة كالاسم والمحافظة التي يقع بها ورقم الهاتف والعمارة والدور ونوع المخالفة، ثم إسال ليتم البت في البلاغ.

عقوبة مخالفات الاسكان الاجتماعي

وأعلن المهندس مصطفى سيد، مأمور الضبط القضائي بحدائق أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أنه تم تحرير 400 مخالفة خلال احدى الحملات، لافتًا إلى أن القانون ينص على تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف حيث تصل العقوبة إلى غرامة من 25 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه وأحيانا قد تصل إلى الحبس وسحب الوحدة من المخالف.

ضوابط وشروط التصالح في مخالفات الاسكان الاجتماعي

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ضوابط وشروط للتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتي تتراوح فيها العقوبات من الحبس والغرامة إلى سحب الوحدة، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، خاصة المخالفات التي نص عليها القانون، وبينها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي حال رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفة.

الضبطية القضائية للوحدات

وفَّعل صندوق الإسكان الاجتماعي فعّل الضبطية القضائية للوحدات منذ أبريل العام الماضي، وتنص المادة رقم 4 من القانون، على "التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها".