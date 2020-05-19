خطوات الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي أو تقديم الشكاوى

تقدم وزارة الإسكان ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين موقعها الإلكتروني لتلقي شكاوى المواطنين، الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التي تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.

ويستطيع المواطن من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، أو تقديم طلب سواء بالثناء أو عدم الرضا.

كيفية الإبلاغ عن مخالفات الإسكان

- يدخل المواطن عبر موقع خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg/.

- يخترا المواطن الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي.

- يختار بين الإبلاغ عن مخالفة، أو تقديم طلب بالثناء أو عدم الرضا.

- حال الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي، يتطلب ملء بعض البيانات الأساسية مثل اسم مقدم البلاغ والرقم القومي ورقم الموبايل والعنوان.

- يشترط رفع صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وحال عدم صحة بطاقة الرقم القومي المرفقة لن يتم استكمال بحث البلاغ.

- رفع صورة للمخالفة المراد الإبلاغ عنها.

- يدخل المواطن بعض بيانات صاحب الوحدة المخالفة مثل الاسم والمحافظة التابع لها والمدينة والموقع ورقم العمارة والشقة.

- اختيار نوع المخالفة (الوحدة غير مشغولة - التصرف في الوحدة سواء بالإيجار أو البيع - تغيير نشاط استخدام الوحدة - الاستيلاء على الوحدة - سبق الاستفادة بوحدة سكنية).

- ويمكنك تقديم طلب بالثناء أو عدم الرضا من خدمات صندوق الإسكان عن طريق إدخال الاسم والرقم القومي ورقم الموبايل.

كما يمكنك تقديم الشكاوى عن طريق الخط الساخن رقم 1180.