قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان حتى الآن بلغ نحو 615 محضراً.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المحاضر موزعة كالتالي: "(124 محضراً بمحافظة المنوفية – 30 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 114 محضراً بمحافظة أسيوط – 49 محضراً بمحافظة الدقهلية – 44 محضراً بمحافظة بني سويف – 5 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان – 42 محضراً بمحافظة القليوبية)".

بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 388 محضرا موزعة كالتالي: "(54 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 81 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – 9 محاضر بمدينة الشروق – محضرين بمدينة العبور – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة)، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن".

أما أهم المخالفات التي تم رصدها وتحريك دعوات قضائية ضد القائمين بها فانقسمت كالتالي:

- عدم شغل الوحدة .

- مخالفة استخدام الوحدة للغرض السكني المخصص لها، أي استخدامها لغرض إداري أو تجاري يعد مخالفة قانونية.

- التصرف في الوحدة السكنية، سواء بالبيع أو الإيجار.

وبينت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.​