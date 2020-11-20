ميركل متفائلة.. الموافقة على لقاح كورونا الأول في أوروبا قريبا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تفاؤلها بإمكانية الموافقة على اللقاح الأول المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أوروبا قريبًا.

وقالت ميركل، في تصريحات، عقب القمة التي عقدت أمس لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية عبر الفيديو، إن هذا قد يحدث "في شهر ديسمبر المقبل، أو بسرعة كبيرة بعد مطلع عام 2021".

وأعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها أيضًا من أن المرشحين للقاح من شركة موديرنا وفايزر بيونتش، سيحصلون على ترخيص تسويق مشروط في النصف الثاني من ديسمبر عام 2020، إذا سارت الأمور دون أي مشاكل.

يشار إلى أنه في أوروبا تعد هيئة الأدوية "إيما" هي المسؤولة عن الموافقة، إذ قالت فون دير لاين إن وكالة "إيما" على "اتصال يومي" مع نظيرتها الأمريكية من أجل تقييم اللقاحات المرشحة في وقت واحد قدر الإمكان.

يذكر أن التقييم التفصيلي لدراسة اللقاح لا يزال معلقا، إذ يعتبر الألماني أوجور شاهين والشريك المؤسس لشركة بيونتيش الألمانية، أن تسليم لقاح كورونا والموافقة عليه أمر ممكن العام الجاري.